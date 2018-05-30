В КНДР сообщили о скором визите Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров скоро посетит КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«По приглашению министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хона, министр иностранных дел России Сергей Лавров скоро посетит Корею», — говорится в сообщении.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что визит Лаврова в Северную Корею прорабатывается, его сроки будут названы позже.

Также ранее сообщалось, что СМИ узнали об отчете ЦРУ по ситуации вокруг ядерного оружия КНДР.