Небензя: Украина не желает урегулирования ситуации в Донбассе

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что правительство Украины не желает урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинские власти «уклоняются от выполнения своих обязательств по минским соглашениям в политической сфере».

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Он также отметил, что «Киев сам не желает урегулирования, и Донбасс Киеву не нужен».

Ранее сообщалось, что МИД России выразил обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе.

23 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об обострении ситуации в Донбассе.

По ее словам, ситуация в Донбассе обострилась в связи с визитом спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.