Небензя: Украина не желает урегулирования ситуации в Донбассе
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что правительство Украины не желает урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, украинские власти «уклоняются от выполнения своих обязательств по минским соглашениям в политической сфере».
Реклама
Он также отметил, что «Киев сам не желает урегулирования, и Донбасс Киеву не нужен».
Ранее сообщалось, что МИД России выразил обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе.
23 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об обострении ситуации в Донбассе.
По ее словам, ситуация в Донбассе обострилась в связи с визитом спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.