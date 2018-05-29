Россия и Израиль обсудили палестино-израильский конфликт

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с послом Израиля в Москве Гарри Кореном, вместе с которым они обсудили ситуацию, складывающуюся в Сирии, а также палестино-израильский конфликт. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по складывающейся обстановке в регионе Ближнего Востока с акцентом на положение дел на палестино-израильском направлении и в Сирии. Были затронуты также некоторые актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-израильских отношений», — говорится в тексте официального сообщения.

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Отмечается, что встреча состоялась по инициативе Корена.