Трамп и Абэ договорились встретиться перед саммитом США и КНДР

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время телефонного разговора пришли к соглашению о встрече перед саммитом Соединенных Штатов и Северной Кореи, передает агентство Kyodo.

О решении провести встречу рассказал Абэ. По его словам, они договорились встретиться перед саммитом, чтобы он оказался «значимым». В агентстве не уточнили, что будет обсуждаться во время переговоров лидеров стран.

Реклама

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына должна пройти 12 июня в Сингапуре.

Ранее сообщалось, что делегация из США прибыла в Северную Корею и проводит переговоры с властями КНДР о будущей встрече Трампа и Ким Чен Ына.