Президент Италии предложил экономисту возглавить правительство

Итальянский премьер Серджо Маттарелла на встрече с экономистом Карло Коттарелли вручил ему мандат, позволяющий сформировать правительство страны. Об этом сообщает Rainews24.

По словам генсека канцелярии президента Италии Уго Дзампетти, в ближайшее время Коттарелли выступит с заявлением.

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«Президент дал поручение Карло Коттарелли сформировать правительство», — сказал Дзампетти.

Как отмечается, Коттарелли согласился возглавить правительство страны при условии, что исполнительная власть в Италии будет нейтральной. Он подчеркнул, что представит программу, которая приведет Италию к новым выборам. Коттарелли также пообещал уйти в отставку, если правительство не будет пользоваться доверием населения.

Ранее лидер итальянского «Движения пяти звезд» Луиджи Ди Майо предложил обсудить в парламенте импичмент президенту Италии Серджо Маттарелле.