В Минске сообщили о подготовке заседания Высшего госсовета Союзного государства

Минск и Москва ведут подготовку к заседанию Высшего совета Союзного государства (СГ). Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Василий Матюшевский в интервью телеканалу «Беларусь 1», передает «БелТА».

Матюшевский рассказал, что обсудил этот вопрос с первым вице-премьером России Антоном Силуановым в ходе Петербургского международного экономического форума.

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«В ближайшее время нам следует провести перед союзным Совмином и Высшим госсоветом СГ заседание так называемой Группы высокого уровня, где, как правило, мы отрабатываем все принципиальные вопросы», — сказал белорусский политик.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с белорусским коллегой взаимодействие на международной арене.