Делегация из США проводит переговоры с представителями КНДР в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне в рамках подготовки саммита лидеров США и Северной Кореи, передает РИА «Новости» заявление представителя госдепартамента Хизер Науэрт.

«Делегация из США сейчас ведет переговоры с официальными лицами из Северной Кореи в Пханмунджоме. Мы продолжаем подготовку встречи между президентом и лидером КНДР Ким Чен Ыном», — сказала она.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

Президент США также добавил, что переговоры с КНДР идут «очень хорошо».