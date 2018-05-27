Мун Чжэ Ин высказался за прямой диалог между КНДР и США
Президент Южной Кореи Кореи Мун Чжэ Ин заявил о необходимости прямого диалога между Северной Кореей и США. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном он подчеркнул, что прямой диалог с США необходим для устранения любых существующих разногласий.
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Он также заявил лидеру КНДР о необходимости проведения достаточных консультаций по актуальным вопросам, которые должны быть подняты в ходе встречи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Мун Чжэ Ин подвел итоги встречи с Ким Чен Ыном.
26 мая Ким Чен Ын встретился с Мун Чжэ Ином в демилитаризованной зоне между странами для обсуждения встречи с Трампом.