Мун Чжэ Ин высказался за прямой диалог между КНДР и США

Президент Южной Кореи Кореи Мун Чжэ Ин заявил о необходимости прямого диалога между Северной Кореей и США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном он подчеркнул, что прямой диалог с США необходим для устранения любых существующих разногласий.

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Он также заявил лидеру КНДР о необходимости проведения достаточных консультаций по актуальным вопросам, которые должны быть подняты в ходе встречи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Мун Чжэ Ин подвел итоги встречи с Ким Чен Ыном.

26 мая Ким Чен Ын встретился с Мун Чжэ Ином в демилитаризованной зоне между странами для обсуждения встречи с Трампом.