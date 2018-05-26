Путин подвел итоги переговоров с Абэ
Президент России Владимир Путин назвал конструктивными переговоры с японским премьером Синдзо Абэ, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Мы подробно обсудили состояние и перспективы российско-японских отношений, обменялись мнениями по ряду международных проблем», — сказал Путин.
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Российский президент также сообщил, что в ходе встречи обсуждался мирный договор между Россией и Японией, а также реализация договоренностей по совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах.
Путин отметил налаживание взаимодействия между ведомствами двух стран и указал, что в экономической сфере удалось добиться хороших результатов.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию переговоров Владимира Путина и Синдзо Абэ.