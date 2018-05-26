Трамп уточнил сроки переговоров с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет продуктивные переговоры с КНДР, а также добавил, что саммит будет продлен в случае необходимости. Об этом он написал в своем твиттере.

«Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о возвращении к проведению саммита, который, если все получится, будет в Сингапуре в тот же день, 12 июня, и, если будет необходимо, будет продлен», — написал он.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что администрация США приняла решение о перезапуске диалога с Северной Кореей после отмены встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Он также сообщил, что отмененная прежде встреча с северокорейским лидером все еще может состояться.