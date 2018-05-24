Путин обсудил с Макроном ситуацию вокруг Ирана

Президент России Владимир Путин в ходе конференции по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что обсудил со своим коллегой ситуацию вокруг ядерного соглашения с Ираном, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В ходе переговоров обсуждалась ситуация вокруг Ирана, Сирии и Украины», — сказал Путин.

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Он также добавил, что обсудил с Макроном вопросы двусторонней повестки дня.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, какие международные и региональные вопросы будут обсуждать Путин и Макрон.

22 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у России, Франции и ФРГ есть общее понимание того, что им необходимо вместе работать и свести последствия от выхода американской стороны из ядерной сделки по Ирану к минимуму.