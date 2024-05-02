В России начались продажи велосипедов бренда Chery

В России начались продажи велосипедов китайского автобренда Chery. Об этом сообщила пресс-служба официального дистрибьютора марки в РФ «Чери Автомобили Рус».

Отмечается, что вес велосипеда составляет 14,2 кг. Он ориентирован на пользователей старше 16 лет. В компании подчеркнули, что велосипеды собирают на алюминиевой раме авиационного класса, для которой характерны легкость и прочность. Внутри рамы установили проводку тормозной системы и механизм выбора передач. Производитель использовал трансмиссию от бренда Shimano. Также у транспорта есть амортизатор передней вилки. На отечественном рынке у официального дилера Chery велосипед можно приобрести за 24,5 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что на автосалоне в Пекине компания Chery представила концептуальный трехрядный флагманский минивэн Exeed E08, основанный на дизайнерской концепции «Эстетика ветра 2.0». Длина автомобиля составляет 5200 мм. Особенностями машины стали колесные диски в виде лепестков, цифровые камеры вместо зеркал заднего вида, отсутствие центральной стойки в салоне, руль в виде штурвала. Для удобства посадки пассажиров на третий ряд, задние двери максимально сдвигаются назад. Салон отделан замшей, имеется панорамная крыша.

О технической составляющей ничего не говорится. Известно лишь, что автомобиль оснащен электрической силовой установкой. По предварительным данным, серийная версия минивэна будет стоить 500 тыс. юаней (6,4 млн рублей по курсу).

Ранее была названа самая популярная модель марки Geely в России.