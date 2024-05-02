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Байден оценил ход студенческих протестов в США

Байден: студенческие демонстрации в США вышли за рамки мирного протеста

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Caitlin Ochs/REUTERS

Студенческие волнения в Соединенных Штатах вышли за рамки разрешенного законом мирного протеста. Об этом заявил американский президент Джо Байден, чьи слова передает РИА Новости.

«Это противозаконно, когда начинается насилие. Повреждение имущества – не мирный протест, это противозаконно, вандализм, нарушение пределов частной собственности, битье окон, принуждение к закрытию кампусов, отмене выпускных, это не мирный протест», – заявил глава Белого дома. Он отметил, что угрозы и запугивание – это не мирный протест, а противозаконная деятельность.

По словам Байдена, американцы имеют право на протест, но не на хаос. Он отметил, что в учреждениях США не должно быть места ни антисемитизму, ни исламофобии.

Президент США также отметил, что не видит необходимости привлекать нацгвардию к подавлению волнений студентов.

До этого телеканал CNN сообщил, что более 1 500 человек, участвовавших в акциях в поддержку палестинского народа, были арестованы в учебных заведениях США за последние две недели.

Ранее диппредставительство США поддержало протесты в Грузии.

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