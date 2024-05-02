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В постпредстве РФ при ЕС указали на готовность Евросоюза простить Киеву любые преступления

ИО постпреда РФ при ЕС Логинов: после Одессы Евросоюз готов простить Киеву все

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Постпредство России при ЕС

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что после трагедии в Одессе Евросоюз не осудил расправу украинских неонацистов над мирными жителями, чем уже тогда расписался в готовности простить Киеву любые злодеяния. Об этом пишет ТАСС.

«Возвращаясь к трагедии в Одессе, понимаешь, что 10 лет назад Брюссель не просто закрыл глаза на совершенную расправу над мирными жителями, а, что намного важнее, уже тогда расписался в своей готовности и далее прощать Киеву любые аналогичные преступления, — сказал Логвинов.

По его словам, после Одессы чиновники Евросоюза начали потворствовать киевскому режиму в расправах над политиками, представителями СМИ, активистами и всеми теми, кто не принял государственный переворот в стране.

До этого бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук заявил, что власти Украины не проводили серьезного расследования трагедии в Доме профсоюзов, чтобы не выйти на самих себя.

Ранее пережившая трагедию в Одессе женщина рассказала о зверствах сторонников майдана.

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