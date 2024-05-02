Вяльбе отказалась считать россиянкой пловчиху Ефимову, задумавшуюся об Играх

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе критически высказалась о российской пловчихе Юлии Ефимовой, которая допустила возможность того, что поедет на летние Олимпийские игры — 2024. Ее слова приводит RT.

«Она для нас американка. Я не хочу ее как-то осуждать, это ее жизнь, она сама выбрала этот путь, достигла своих определенных результатов», — отметила Вяльбе.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр. В 2012 году она взяла бронзу (200м брасс), а через четыре года выиграла две серебряные награды (брасс 100 и 200м). Также в активе пловчихи шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь наград этого же достоинства чемпионатов Европы. Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Входит в 10-ку лучших в истории чемпионов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Ефимова высмеяла российских спортивных чиновников.