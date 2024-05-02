В Совфеде заявили о возможности удара по территории Франции

Отправка войск на Украину обернется для Франции большими потерями. Такое мнение выразил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, сообщает РИА Новости.

По словам сенатора, ввод французских войск в зону конфликта станет его «сверхэскалацией» и обернется для армии Пятой республики существенными потерями. Кроме того, Цеков пригрозил Франции ответным ударом по ее территории.

«Макрону стоит понять (…) что если они будут нагло и агрессивно действовать по отношению к России, то, в конце концов, получат удар по своей территории», — заявил сенатор.

Он также отметил, что сомневается, что страны НАТО поддержат Францию в случае развития конфликта по такому сценарию.

При этом вероятность реальной отправки французских войск на Украину Цеков оценил как невысокую. Сенатор отметил, что на данный момент это пока всего лишь «громкие слова» Макрона, связанные с тем, что Украина проигрывает.

2 мая президент Франции Эммануэль Макрон вновь сообщил, что не исключает отправки военнослужащих на Украину, отметив, что идею о военном участии в конфликте уже поддержали «много стран».

При этом французский лидер назвал условия, при которых его страна отправила бы войска на Украину: прорыв российских войск через линию фронта или поступление от Киева соответствующей просьбы. По словам Макрона, сейчас от Украины подобных предложений не поступало.

Ранее Макрон назвал три угрозы существованию Европы.