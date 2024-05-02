Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Израиля уличили Эрдогана в нарушении соглашений из-за остановки торговли

МИД Израиля обвинил Эрдогана в нарушении соглашений из-за прекращения торговли

close
100%
Michael Varaklas/AP

Глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении соглашений из-за остановки торговли. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в соцсети X.

«Эрдоган нарушает соглашения, блокируя порты для израильского импорта и экспорта», — написал министр.

Глава ведомства сравнил Эрдогана с диктатором, который пренебрегает интересами турецкого народа и бизнеса, а также игнорирует международные торговые обязательства.

Кац подчеркнул, что израильская экономика обязательно найдет замену Турции и поручил немедленно взаимодействовать со всеми соответствующими сторонами в правительстве для создания альтернатив торговле с Турцией.

При этом он заверил, что его страна быстро найдет замену турецкому направлению во внешней торговле, уделив особое внимание местному производству и импорту из других государств.

В конце апреля Эрдоган заявил, что Анкара больше не поддерживает активные торговые отношения с израильскими властями.

Ранее в Израиле рассказали об ошибке Эрдогана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами