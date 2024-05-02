Власти Израиля уличили Эрдогана в нарушении соглашений из-за остановки торговли

Глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении соглашений из-за остановки торговли. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в соцсети X.

«Эрдоган нарушает соглашения, блокируя порты для израильского импорта и экспорта», — написал министр.

Глава ведомства сравнил Эрдогана с диктатором, который пренебрегает интересами турецкого народа и бизнеса, а также игнорирует международные торговые обязательства.

Кац подчеркнул, что израильская экономика обязательно найдет замену Турции и поручил немедленно взаимодействовать со всеми соответствующими сторонами в правительстве для создания альтернатив торговле с Турцией.

При этом он заверил, что его страна быстро найдет замену турецкому направлению во внешней торговле, уделив особое внимание местному производству и импорту из других государств.

В конце апреля Эрдоган заявил, что Анкара больше не поддерживает активные торговые отношения с израильскими властями.

Ранее в Израиле рассказали об ошибке Эрдогана.