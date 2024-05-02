Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли на 15 минут

Крымский мост был временно перекрыт для движения автомобильного транспорта. Информация об этом появилась в оперативном Telegram-канале информцентра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — отмечалось в публикации.

Водителям, находящимся на мосту и в зоне досмотра, порекомендовали сохранять спокойствие и выполнять запросы сотрудников транспортной безопасности.

Спустя 15 минут движение возобновили.

До этого постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица привел список «основных типов мостов на 2024 год». Среди них в том числе «керченские мосты». Публикация украинского дипломата последовала через несколько дней после того, как на готовящуюся атаку на Крымский мост намекнул посол Литвы в Швеции. О планах разрушить Крымский мост ранее прямо заявляли украинские власти.

Ранее политолог объяснил намек Киева на исчезновение Крымского моста.