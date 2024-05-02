Турция приостановила все торговые отношения с Израилем

Анкара приостановила все торговые отношения с израильской стороной. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников.

«Турция с четверга (2 мая 2024 года. — «Газета.Ru») прекратила весь экспорт и импорт в и из Израиля», — говорится в публикации.

По данным агентства, власти республики еще не делали никаких официальных заявлений по этому поводу.

В материале подчеркивается, что в 2023 году товарооборот между двумя странами составил $6,8 млрд в денежном выражении. При этом 76% поставок пришлись на экспорт турецких товаров.

24 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна больше не поддерживает активные торговые отношения с Израилем. По словам главы республики, в настоящее время сотрудничество Анкары и еврейского государства в этой сфере не представляется возможным. Причина заключается в том, что Израиль несет ответственность за покалеченные жизни более 100 тыс. жителей сектора Газа, пояснил он.

В начале того же месяца турецкое министерство торговли ввело ограничения на поставки некоторых видов промышленных товаров на территорию Израиля. Всего в список были включены 54 позиции, в том числе удобрения и продукция из стали.

Ранее Эрдоган заявил, что обвинения в антисемитизме не помогут Израилю заставить Турцию «замолчать».