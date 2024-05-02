Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турция приостановила все торговые отношения с Израилем

Bloomberg: Турция с 2 мая приостановила весь импорт и экспорт с Израилем

close
100%
Depositphotos

Анкара приостановила все торговые отношения с израильской стороной. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников.

«Турция с четверга (2 мая 2024 года. — «Газета.Ru») прекратила весь экспорт и импорт в и из Израиля», — говорится в публикации.

По данным агентства, власти республики еще не делали никаких официальных заявлений по этому поводу.

В материале подчеркивается, что в 2023 году товарооборот между двумя странами составил $6,8 млрд в денежном выражении. При этом 76% поставок пришлись на экспорт турецких товаров.

24 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна больше не поддерживает активные торговые отношения с Израилем. По словам главы республики, в настоящее время сотрудничество Анкары и еврейского государства в этой сфере не представляется возможным. Причина заключается в том, что Израиль несет ответственность за покалеченные жизни более 100 тыс. жителей сектора Газа, пояснил он.

В начале того же месяца турецкое министерство торговли ввело ограничения на поставки некоторых видов промышленных товаров на территорию Израиля. Всего в список были включены 54 позиции, в том числе удобрения и продукция из стали.

Ранее Эрдоган заявил, что обвинения в антисемитизме не помогут Израилю заставить Турцию «замолчать».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами