Европейские экономисты подвергают сомнению целесообразность строгой бюджетной дисциплины, которую долгое время отстаивала Германия. Об этом сообщает Bloomberg .

По мнению Франческо Джавацци, советника бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, главную обеспокоенность должны вызывать замедление экономического роста и падение производительности, а не рост государственного долга. Он указывает, что жизнеспособная с геополитической точки зрения и технологически развитая Европа станет ценным приобретением для будущих поколений, а не обузой.

«Необходимо отказаться от идеи, что долг — это просто бремя, которое перекладывается на будущие поколения», — заявил Джавацци.

Аналитики отмечают, что «швабская строгость», культивируемая экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель, позволяет державам еврозоны приближаться к целевым показателям дефицита бюджета в 3% ВВП и госдолга в 60% ВВП.

Однако ценой становится торможение инвестиций, сокращение госуслуг и замедление экономического роста из-за повышения налогов и урезания расходов.

Опасения вызывает перспектива стагнации экономики Европы в будущем. Последние данные указывают, что хотя еврозона избежала рецессии, ее развитие выглядит вялым по сравнению с США. Демографический спад также ослабляет рост производительности труда на фоне увеличения расходов на здравоохранение.

«Нет ни достаточной осведомленности о долговой проблеме, ни достаточной воли к ее решению», — прокомментировал ситуацию экс-премьер Италии Марио Монти.

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