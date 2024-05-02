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Экономисты Европы выступили против политики жесткой экономии

Bloomberg: госдолг беспокоит Европу меньше, чем стагнация экономики

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Freepik.com

Европейские экономисты подвергают сомнению целесообразность строгой бюджетной дисциплины, которую долгое время отстаивала Германия. Об этом сообщает Bloomberg .

По мнению Франческо Джавацци, советника бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, главную обеспокоенность должны вызывать замедление экономического роста и падение производительности, а не рост государственного долга. Он указывает, что жизнеспособная с геополитической точки зрения и технологически развитая Европа станет ценным приобретением для будущих поколений, а не обузой.

«Необходимо отказаться от идеи, что долг — это просто бремя, которое перекладывается на будущие поколения», — заявил Джавацци.

Аналитики отмечают, что «швабская строгость», культивируемая экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель, позволяет державам еврозоны приближаться к целевым показателям дефицита бюджета в 3% ВВП и госдолга в 60% ВВП.

Однако ценой становится торможение инвестиций, сокращение госуслуг и замедление экономического роста из-за повышения налогов и урезания расходов.

Опасения вызывает перспектива стагнации экономики Европы в будущем. Последние данные указывают, что хотя еврозона избежала рецессии, ее развитие выглядит вялым по сравнению с США. Демографический спад также ослабляет рост производительности труда на фоне увеличения расходов на здравоохранение.

«Нет ни достаточной осведомленности о долговой проблеме, ни достаточной воли к ее решению», — прокомментировал ситуацию экс-премьер Италии Марио Монти.

До этого издание рассказало , что Novo Nordisk приносит Дании миллиарды, но и оказывает слишком большое влияние.

Ранее в МВФ назвали главную причину уязвимости Европы.

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