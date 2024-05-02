Над Крымом сбили украинский дрон

Над Крымским полуостровом сбит украинский беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что Украина предприняла новую попытку террористической атаки около 18:30 мск. ВСУ пытались ударить беспилотником самолетного типа по объектам на российской территории.

Беспилотный летательный аппарат в итоге был уничтожен дежурными средствами ПВО.

До этого сообщалось, что дрон ВСУ пытался атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры в Смоленской области. Другой украинский БПЛА повредил линии электропередачи в курском поселке.

2 мая Минобороны РФ также сообщило, что за минувшие сутки российские системы ПВО сбили 25 украинских дронов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Вместе с этим средства защиты уничтожили две управляемые авиационные бомбы Hammer, а также три реактивных снаряда от систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.