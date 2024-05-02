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Убыток «Газпрома» за 2023 год превысил 600 млрд рублей

Чистый убыток «Газпрома» за 2023 год составил 629 млрд рублей

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Павел Львов/РИА Новости

По итогам 2023 года относящийся к акционерам чистый убыток «Газпрома» по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) составил более 600 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Мосбиржи.

В отчете указано, что убыток «Газпрома» в 629,1 миллиарда рублей в 2023 году зафиксирован на фоне 1,226 триллиона прибыли годом ранее. Аналитики же ожидали, что компания получит прибыль в размере немногим менее 500 миллиардов рублей.

Отмечается, что акции «Газпрома» потеряли более 3% после публикации финансовой отчетности.

До этого сообщилось, что а осенне-зимний период «Газпром» увеличил свои поставки на 5% на фоне показателей прошлого отопительного сезона, что стало рекордным показателем.

В пресс-службе компании отметили, что достичь таких показателей помогла развивающаяся мощность подземных хранилищ газа (ПХГ). В российских хранилищах создали максимальный оперативный резерв газа в 72,842 млрд куб. м. Рекордный уровень в 858,8 млн куб. м достигли в показателях потенциальной максимальной производительности ПХГ в сутки.

Ранее сообщалось, что Россия передаст «Газпрому» активы Ariston и Bosch.

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