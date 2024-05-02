Продюсер назвал фактор успеха «На-На»

Группа «На-На» стала популярной благодаря востребованному в свое время имиджу и незатейливым песням, считает продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. Популярность коллектива он объяснил в беседе с News.ru.

«На тот момент было время бойз-бендов. Они были популярны во всем мире», — говорит он.

Аудиторию, уверен Рудченко, «цепляли» и незатейливые легкие попсовые песни, в основном про девчонок.

«Это и есть фактор успеха «На-На», — заключил Рудченко.

Накануне бывший солист коллектива «На-На» Валерий Юрин признался, что Бари Алибасов отправлял на гастроли сразу два состава коллектива, чтобы побольше заработать на выступлениях.

«Алибасов на одни гастроли отправлял меня с одним составом, а Левкина — с другим. Так можно было заработать больше денег», — поделился исполнитель.

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