Военная техника направилась к месту репетиции парада Победы в Москве

Военная техника выдвинулась на репетицию парада в честь 79-летия Победы в Москве. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Парад Победы, как и обычно, пройдет в Москве 9 мая. Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что в параде примут участие более 9 тысяч человек, 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация.

До этого сообщалось, что власти Удмуртии отказались от проведения парада в День Победы. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

Он отметил, что власти приняли очень непростое решение. Парад в День Победы является крайне важной традицией и большим праздником для всех жителей региона, в котором расположены сразу два города трудовой доблести.

Однако он добавил, что Удмуртия является стратегически важным регионом. По его словам, планируются разного рода провокации, все службы республики в режиме повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае проведут военный парад в честь Дня Победы.