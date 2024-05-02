В приграничном регионе РФ сбили два украинских дрона

Украинские военные попытались нанести удар по территории Белгородской области при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, для атаки Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали два дрона самолетного типа. Однако в этот момент в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), которые успешно уничтожили украинские беспилотники.

«Около 17:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Ранее в воздушном пространстве Краснодарского края сбили три украинских дрона.