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Ракетная опасность объявлена в Херсонской области

В Чаплынском районе Херсонской области объявлена ракетная опасность

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Shutterstock

В Чаплынском районе на юге Херсонской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает Telegram-канал «АПП Джанкой. Оперативно».

Пункт пропуска »Джанкой» на границе с Крымом временно закрыт.

Сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую ночь уничтожили над регионами РФ 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Вечером 1 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по штабу ВСУ в центре Одессы.

До этого глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении двух объектов инфраструктуры в регионе. Поврежденные объекты располагаются в Никопольском районе.

Ранее экс-советник Кучмы заявил о разрушении украинского фронта.

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Операция на Украине
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