В Чаплынском районе на юге Херсонской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает Telegram-канал «АПП Джанкой. Оперативно».

Пункт пропуска »Джанкой» на границе с Крымом временно закрыт.

Сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую ночь уничтожили над регионами РФ 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Вечером 1 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по штабу ВСУ в центре Одессы.

До этого глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении двух объектов инфраструктуры в регионе. Поврежденные объекты располагаются в Никопольском районе.

Ранее экс-советник Кучмы заявил о разрушении украинского фронта.