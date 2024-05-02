Ушедший из спорта в 26 лет чемпион мира из России ответил на вопрос о возобновлении карьеры

Призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков в интервью «Газете.Ru» ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры.

Пловец объявил о приостановке карьеры в апреле 2023 года в возрасте 26 лет.

«Есть ли шанс, что я вернусь? Я не планирую так надолго, — ответил Чупков. — Сейчас я провожу мастер-классы, приезжаю на открытые уроки и встречи с учениками».

Также чемпион мира рассказал о своих собственных соревнованиях #НАСТАРТ, которые он организует совместно с Евгением Петрухиным для любителей плавания всех возрастов.

«Идея таких турниров пришла еще давно, мы очень хотели сделать не просто соревнования, а целый водно-спортивный праздник, где себя могут попробовать новички в атмосфере крупного спортивного события.

Евгений давно работает в сфере детского спорта и образования, очень тонко чувствует запрос детей и молодежи, делая для них классные современные праздники, которые сейчас собирают тысячи участников», — сказал Чупков.

Ранее чемпион мира рассказал о смысле жизни после ухода из спорта.