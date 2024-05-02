Девочка сообщила, что пострадала от насилия, положив записку в школьный почтовый ящик

Во Франции школьница призналась, что стала жертвой сексуального насилия со стороны своего дедушки, положив записку в почтовый ящик благотворительной организации. Об этом пишет France Info.

Дело 10-летней Лили стало первым дошедшим до французского суда благодаря инициативе, запущенной ассоциацией Les Papillons. Оно было начато после того, как девочка написала записку и бросила ее в почтовый ящик, установленный в ее школе, — один из 250 контейнеров, которые уже есть на территории Франции. Волонтеры надеются, что они помогут детям, ставшим жертвами насилия или жестокого обращения. Лозунг кампании, помогающей несовершеннолетним рассказать о пережитом опыте насилия в семье, гласит: «Если не можешь сказать, напиши». По словам представителей организации, они получают тысячи тревожных сигналов в год, но история Лили завершится уже этой осенью.

«Этот ящик спас мою дочь. Во всех школах должен быть такой почтовый ящик», — считает мать потерпевшей. Впоследствии она тоже прочитала написанную дочерью записку и узнала, что дедушка насиловал ее ребенка в течение нескольких лет.

В ассоциации Les Papillons рассказали, что Лили передала свою записку в пятницу в июне 2022 года. В тот же день, в обеденный перерыв, она попала к членам ассоциации, затем преобразована в доклад для прокурора, а в следующую среду предполагаемого преступника арестовали. Таким образом, сведения из записки почти немедленно запустили расследование, в ходе которого выяснилось, что жертвами насилия со стороны старшего члена семьи также стали две двоюродные сестры Лили. Они долго молчали и боялись признаться в этом, и если бы не их кузина, разбирательство не было бы начато. В сентябре дедушка Лили предстанет перед уголовным судом.

«Средний возраст детей, которые нам пишут, — 7-8 лет. Это дети, у которых нет мобильных телефонов и которые не могут позвонить по номеру 119 (номер службы экстренной помощи во Франции. — прим. «Газета.Ru») <...> Это показывает, насколько эффективна наша система правосудия, когда взрослые не переиначивают слова детей. Потому что Лили прекрасно понимала назначение нашей коробки. Она надеялась на помощь. Она проходила через это много лет, ее кузины тоже, но она не знала об этом. Поэтому она взяла на себя роль героини, высказалась, написала нам, и это привело к судебному разбирательству, которое состоится в конце сентября 2024 года», — отметил президент ассоциации Лоран Бойе.

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