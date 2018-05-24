Помпео рассказал о письме Трампа к Ким Чен Ыну

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что письмо об отмене встречи американского президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына передали в Пхеньян. Об этом сообщается в твиттере сената США.

«Данное письмо Госдеп недавно передал главе КНДР Ким Чен Ыну», — сказал Помпео на слушаниях в международном комитете сената США.

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Ранее в Совфеде прокомментировали отмену встречи Трампа и Ким Чен Ына.

24 мая стало известно, что Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном.

Как отмечалось, президент США уведомил об этом северокорейского лидера в письме.