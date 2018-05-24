Адвокат Трампа заявил, что президенту стоит дать показания по «российскому делу»

Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, считает, что президенту стоит дать показания по делу о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах. Об этом он сказал в интервью газете The Washington Post.

«Я полагаю, что лучше пройти допрос. Тогда с обвинениями будет покончено. Это сделает моего клиента счастливым», — сказал Джулиани.

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Он добавил, что любой адвокат посоветует своему клиенту не приходить на допросы по делу. Однако Джулиани отметил, что сам Трамп хочет пройти интервью со стороной обвинения, которую возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер.

В газете также добавили, что в 2016 году Джулиани выступал против допроса.

Ранее сообщалось, что Трамп примет решение о допросе по «российскому делу» этим летом.