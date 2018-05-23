Ушаков назвал тему переговоров Путина с Макроном

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, какие международные и региональные вопросы будут обсуждать Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон, передает РИА «Новости».

По словам Ушакова, речь пойдет об актуальных вопросах региональной и международной повестки, среди которых ситуация на юге-востоке Украины, сирийский и ливийский кризисы, а также ближневосточное урегулирование.

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«Имеется в виду обсудить перспективы сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы после одностороннего выхода из него США», — добавил Ушаков.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у России, Франции и ФРГ есть общее понимание того, что им необходимо вместе работать и свести последствия от выхода американской стороны из ядерной сделки по Ирану к минимуму.