Помпео: США все еще настроены на саммит с КНДР в июне

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон все еще настроен на проведение переговоров с Пхеньяном 12 июня, передает РИА «Новости».

«Мы по-прежнему работаем над (проведением переговоров — «Газета.Ru») 12 июня», — сказал Помпео, отвечая на вопрос о возможном переносе встречи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может быть перенесена на другую дату, несмотря на то, что Белый дом продолжает подготовку к переговорам. Также ранее о сомнениях Трампа насчет встречи с северокорейским лидером рассказал вице-президент США Майк Пенс.