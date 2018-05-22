В ЕС назвали выборы президента Венесуэлы не соответствующими международным стандартам

Евросоюз назвал выборы президента Венесуэлы, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро, не соответствующими международным стандартам, передает Reuters.

«Президентские и региональные выборы прошли без национального соглашения о расписании выборов и без соблюдения минимальных международных стандартов для заслуживающего доверия процесса», — говорится в заявлении ЕС.

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В Евросоюзе также пообещали «принять соответствующие меры», сославшись на санкции, принятые в апреле против ряда венесуэльских чиновников.

Ранее сообщалось, что в МИД России пообещали проанализировать влияние на российский бизнес санкций США в отношении Венесуэлы.