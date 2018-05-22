Трамп встретился с Мун Чжэ Ином в Белом доме

Американский президент Дональд Трамп встретился с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином в Белом доме, сообщает NBC.

Отмечается, что лидеры провели встречу в преддверии переговоров США и КНДР.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином действия КНДР в свете грядущего саммита с участием американской стороны.

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Разговор продлился 25 минут, в ходе беседы лидеры договорились о тесном взаимодействии в организации данной встречи.

Этот телефонный разговор стал 15 разговором по телефону между двумя лидерами.