Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В пустыне нашли место отдыха фараонов

Arkeonews: в Синайской пустыне найдено место отдыха армии и фараонов

close
100%
RPBaiao/Shutterstock

Археологи обнаружили в Синайской пустыне место отдыха для фараонов и армии возрастом 3500 лет. Об этом сообщает Arkeonews.

Дворец из сырцового кирпича был построен для размещения древнеегипетских войск и, возможно, семьи фараона во время правления Тутмоса III (1479–1425 гг. до н. э.). На это указывают надписи с его именем.

Его считают одним из величайших военачальников в истории. В то время фараоны Древнего Египта регулярно совершали военные экспедиции в восточное Средиземноморье для расширения империи. Синайская пустыня была одним из остановочных пунктов. Открытый учеными дворец мог использоваться для пополнения запасов и отдыха армии и фараонов.

В здании было два прямоугольных зала и несколько смежных помещений. Главный вход, расположенный с северной стороны, вел в первый зал с тремя известняковыми колоннами. Второй зал был меньше, в него вели двери с восточной и западной стороны. Там находились две известняковые колонны посередине.

Ранее в Германии нашли «живые консервы» древних людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами