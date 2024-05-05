В пустыне нашли место отдыха фараонов

Археологи обнаружили в Синайской пустыне место отдыха для фараонов и армии возрастом 3500 лет. Об этом сообщает Arkeonews.

Дворец из сырцового кирпича был построен для размещения древнеегипетских войск и, возможно, семьи фараона во время правления Тутмоса III (1479–1425 гг. до н. э.). На это указывают надписи с его именем.

Его считают одним из величайших военачальников в истории. В то время фараоны Древнего Египта регулярно совершали военные экспедиции в восточное Средиземноморье для расширения империи. Синайская пустыня была одним из остановочных пунктов. Открытый учеными дворец мог использоваться для пополнения запасов и отдыха армии и фараонов.

В здании было два прямоугольных зала и несколько смежных помещений. Главный вход, расположенный с северной стороны, вел в первый зал с тремя известняковыми колоннами. Второй зал был меньше, в него вели двери с восточной и западной стороны. Там находились две известняковые колонны посередине.

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