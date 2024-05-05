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Два населенных пункта в Белгородской области подверглись атаке ВСУ

Гладков: ВСУ обстреляли Старый Хутор и атаковали Шебекино при помощи дрона

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vvgladkov/Telegram

Украинские военные атаковали село Старый Хутор и город Шебекино, расположенные в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, во время обстрела села Старый Хутор осколки украинских снарядов повредили четыре частных домовладения. В зданиях оказались выбиты окна, а также посечены кровли и фасады. При этом никто из мирных граждан не пострадал.

Город Шебекино, в свою очередь, подвергся атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Дрон упал на территории населенного пункта, после чего сдетонировал.

«Есть повреждения — выбиты окна в одном частном жилом домовладении и хозпостройке», — уточнил глава области.

Он добавил, что в результате атаки местные жители не пострадали. В настоящее время на местах происшествий в обоих населенных пунктах работают сотрудники оперативных служб.

Днем 5 мая на территории города Белгорода и в Белгородском районе сработали сирены ракетной опасности. Особый режим действовал в течение 32 минут, в это время людей призвали укрыться в помещениях и не подходить близко к окнам.

Ранее в городе Белгороде произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек.

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Обстрелы Белгородской области
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