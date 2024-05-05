Роналду может стать одноклубником Месси

Президент «Интер Майами» Дэвид Бекхэм изучает возможность трансфера футболиста саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист Абдулазиз Аль-Осаими в соцсетях.

Аль-Осаими отмечает, что Бекхэму нравится идея объединить в одном клубе Роналду и Лионеля Месси, который уже выступает в команде из Майами.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Он перешел туда из французского «ПСЖ».

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