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Saudi Aramco увеличила экспортные нефтяные цены для Азии

Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии третий месяц подряд

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Global Look Press

Саудовская Аравия в третий месяц подряд повысила цены на все сорта нефти для покупателей в Азии. Об этом пишет Bloomberg.

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco увеличила июньскую официальную экспортную цену на эталонную арабскую легкую нефть для азиатского региона на 90% — до $2,9 за баррель сверх регионального бенчмарка Оман/Дубай.

Повышение превзошло среднюю оценку роста в 60% по опросу издания среди шести нефтепереработчиков. Кроме того, Эр-Рияд поднял цены и на другие более легкие и тяжелые сорта нефти по сравнению с маем.

Шаг Саудовской Аравии демонстрирует ее усилия по ограничению предложения на рынке на фоне снижения рисков военного конфликта на Ближнем Востоке, которые недавно подталкивали мировые цены на нефть вверх. Большинство трейдеров и аналитиков, опрошенных Bloomberg, прогнозируют, что ОПЕК+ продлит действие соглашения об ограничении добычи, возможно, до конца года.

Несмотря на сохраняющуюся напряженность между Ираном и Израилем, перспективы рынка нефти омрачаются опасениями по поводу экономики Китая и роста поставок из стран вне ОПЕК, таких как США. Кроме того, наблюдаются признаки ослабления спроса на дизельное топливо — индикатор деловой активности.

По данным Bloomberg, в апреле ОПЕК добывала 26,81 млн баррелей в сутки, что примерно на 50 000 б/с меньше, чем в марте. Таким образом, согласованное в начале года сокращение производства для предотвращения избытка предложения еще не исчерпано. Ирак и ОАЭ по-прежнему превышают согласованные квоты на сотни тысяч баррелей в день.

До этого Казахстан продлил срок действия соглашения о транспортировке российской нефти в Китай.

Ранее Индия рекордно увеличила закупки российской нефти.

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