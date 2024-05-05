Москвичей и гостей столицы предупредили о резком похолодании

Москвичей и гостей столицы предупредили, что в ночь на 6 мая в город придет резкое и сильное похолодание вплоть до отрицательных значений на термометре. Такой прогноз был опубликован на столичном портале mos.ru.

Согласно свежему прогнозу, температура воздуха упадет до -2 °C в ночь на понедельник, 6 мая.

«Лучше ограничить время пребывания на улице», — гласят рекомендации метеорологов.

Горожанам посоветовали делать выбор в пользу теплой, удобной, просторной одежды и обуви. Водителей призывают к очень внимательному наблюдению за дорогой, чтобы не допускать аварийных ситуаций.

Незадолго до этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявлял, что в Москву на будущей неделе придет похолодание вплоть до заморозков с мокрым снегом.