Сторонники Палестины выпустили по Израилю 30 ракет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ и Times of Israel.

Сообщается, что 10 ракет были выпущены ХАМАС с территории сектора Газа, а еще 20 — шиитской группировкой «Хезболла» с территории Ливана. В результате атак пострадали не менее семи человек. На этом фоне была ограничена поставка гумпомощи в сектор Газа через КПП «Керем-Шалом».

До этого иракские шииты заявили об обстреле Хайфы на севере Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Весной 2024 года стал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию, даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее МО Израиля анонсировало скорое начало операции в Рафахе.