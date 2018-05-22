Путин встретился с президентом Болгарии

Российский президент Владимир Путин встретился со своим болгарским коллегой Руменом Радевым в связи со 140-летней годовщиной освобождения народа Болгарии от османского ига, передает РИА «Новости».

По словам Путина, болгарский и русский народы многое связывает. Он также обратил внимание на рост товарооборота между государствами. Так, за 2017 год он увеличился на 24% и достиг $3,45 млрд, превысив показатели 2016 года ($2,8млрд).

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«Но возможностей у нас гораздо больше, чем то, чем мы сегодня занимаемся, и то, чего мы достигли», — сказал Путин.

Ранее Радев предложил построить прямой газопровод, который соединит Россию и Болгарию через Черное море.