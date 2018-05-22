Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Макрон

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у России, Франции и ФРГ есть общее понимание того, что им необходимо вместе работать и свести последствия от выхода американской стороны из ядерной сделки по Ирану к минимуму, передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что на предстоящей встрече между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном этот вопрос станет центральным.

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«Есть понимание необходимости совместной работы, чтобы минимизировать те негативные последствия, которые вызвал выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном», — сказал Песков.

При этом Песков заметил, что неправильно было бы сводить переговоры между лидерами к обсуждению только одной темы. Также речь пойдет о других международных проблемах и двусторонних отношениях.

Ранее Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не будет поднимать тему санкций на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.