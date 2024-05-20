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Шторм с градом обрушился на российский город

Сугробы из крупного града появились на улицах Новосибирска

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Улицы Новосибирска засыпало снежной кашей вперемешку с сильным градом. Внимание на капризы погоды в российском городе обратила онлайн-газета NGS.RU.

На фотографиях очевидцев зафиксированы градины размером с пятирублевую монету. В ряде районов города выпал настолько сильный град, что улицы покрылись ледяными сугробами.

Согласно информации издания, на сибирский город также обрушились ливень и гроза с ураганом. Некоторые автомобили тонули в быстро образовавшихся лужах. Одному автолюбителю пришлось быстро покинуть машину и забраться на крышу, чтобы не утонуть. На улице Островского порывистый ветер снес кровлю дома, а в Октябрьском районе стихия вырвала дерево с корнем.

Незадолго до этого пресс-служба МЧС сообщала, что в городе Темрюк Краснодарского края выпал град. Позднее ведомство выпустило метеопредупреждение для республик Северного Кавказа, где ожидаются ливни и грады, погодная стихия может нарушить жизнеобеспечение шести регионов.

Ранее ЦГМС предупредил о штормовом ветре, ливнях и граде в Краснодарском крае.

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