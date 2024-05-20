Основной игрок «Реала» не сыграет в финале Лиги чемпионов из-за травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени не сможет сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» из-за травмы, передает L'Equipe.

Тчуамени не сможет принять участия в матче из-за травмы стопы, которую он получил во время полуфинального матча Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Врачи рекомендовали футболисту полностью завершить восстановление перед возвращением на поле.

Финальная игра состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Реал» 14 раз выигрывал самый престижный европейский клубный турнир. «Боруссия» имеет на своем счету одну победу в Лиге чемпионов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее Икер Касильяс заявил, что голкипер «Реала» Андрей Лунин должен сыграть в финале ЛЧ.