ООН почтила память президента Раиси

Совет безопасности ООН начал заседание с минуты молчания в память о погибшем в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД страны Амира Абдоллахияна. Об этом сообщает РИА Новости.

Все присутствовавшие на заседании по запросу России почтили память погибших в авиакатастрофе минутой молчания. После этого начался запрошенный Россией брифинг по поставкам западного оружия на Украину.

До этого генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и ряда чиновников страны в результате крушения вертолета.

Накануне начальник генштаба Вооруженных сил Ирана, генерал-лейтенант Мохаммад Багери поручил провести расследование крушения вертолета президента страны Эбрахима Раиси.

Ранее в Иране назвали причину крушения вертолета президента Ирана.