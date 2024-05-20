Польша начала учения в Балтийском море

Польша начала тактико-специальные учения Sarex24 в Балтийском море. Об этом сообщило министерство национальной обороны страны в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Согласно сообщению ведомства, в сценарий морского эпизода, который реализует Центр морских операций — Командование морского компонента в Гдыне, входят поиск и спасение экипажа самолета, пропавшего с радаров, а также борьба с нефтяным загрязнением в водах Гданьского залива.

Учения будут проводиться с использованием воздушных, военно-морских и сухопутных сил. Поисково-спасательные работы будут координироваться Морским и авиационным спасательным центром в Гдыне.

14 мая в войсках территориальной обороны Польши сообщали, что военные страны потеряли снайперскую винтовку во время учений.

До этого в Европе стартовали учения Astral Knight 2024, проводимые Соединенными Штатами, в которых участвуют 5 тысяч военных из шести стран НАТО.

В начале мая пресс-секретарь Генерального штаба чешской армии Магдалена Дворжакова заявляла, что военные учения Immediate Response пройдут в Чехии при участии США.

Ранее британские морпехи в ходе учений в нацпарке потеряли винтовку.