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Токаев заявил, что Казахстан рассматривает РФ как стратегического партнера

Токаев: Казахстан рассматривает РФ как стратегического партнера и союзника

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Илья Питалев/РИА Новости

Казахстан при выстраивании диалога с Россией исходит из стратегического и союзнического характера отношений. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, принимая главу МИД РФ Сергея Лаврова, пишет ТАСС.

«Россия — наш ключевой стратегический партнер, союзник. Поэтому в наших взаимоотношениях с российским государством мы исходим именно из этого, — сказал президент Казахстана.

До этого Токаев предложил создать безбарьерный внутренний рынок в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его мнению, союз нуждается в «бесшовной» логистике и гармонизации таможенных процедур, а также создании единого евразийского коридора.

Незадолго до этого он заявлял, что борьба с русским языком, которая отмечается в ряде стран, в том числе постсоветского пространства, является глупостью.

Ранее Токаев рассказал о сотрудничестве со спецслужбами РФ после теракта в «Крокусе».

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