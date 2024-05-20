Токаев заявил, что Казахстан рассматривает РФ как стратегического партнера

Казахстан при выстраивании диалога с Россией исходит из стратегического и союзнического характера отношений. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, принимая главу МИД РФ Сергея Лаврова, пишет ТАСС.

«Россия — наш ключевой стратегический партнер, союзник. Поэтому в наших взаимоотношениях с российским государством мы исходим именно из этого, — сказал президент Казахстана.

До этого Токаев предложил создать безбарьерный внутренний рынок в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его мнению, союз нуждается в «бесшовной» логистике и гармонизации таможенных процедур, а также создании единого евразийского коридора.

Незадолго до этого он заявлял, что борьба с русским языком, которая отмечается в ряде стран, в том числе постсоветского пространства, является глупостью.

Ранее Токаев рассказал о сотрудничестве со спецслужбами РФ после теракта в «Крокусе».