Политолог назвал предварительное голосование ЕР площадкой здоровой конкуренции

Процедура предварительного голосования «Единой России», которую партия проводит в этом году уже в пятнадцатый раз, — это площадка здоровой конкуренции, позволяющая принимать участие в голосовании не только сторонникам ЕР или членам партии, но и всем желающим. Такую оценку процедуре в беседе с «Газетой.Ru» дал политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Политолог отметил, что «Единая Россия» стала первой политической партией в стране, которая начала проводить отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного предварительного голосования.

Таким образом, пояснил он, ЕР предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям.

«Предварительно голосование «Единой России» — это реализация запроса на обновление партии. Кандидаты — люди совершенно разных профессий и социальных групп.

Важно, что в этом году партия дала возможность проявить себя участникам специальной военной операции», — сказал Александр Асафов.

Процедуру предварительного голосования он назвал прозрачной и демократичной.

«Будущие потенциальные кандидаты проходят дополнительные конкурсные процедуры, что, дает возможность партии выдвигать только лучших, уже прошедших одну проверку и понимающих, зачем и с чем они идут на выборы», — добавил Асафов.

Эксперт также констатировал повышение интереса россиян к участию в предварительном голосовании и отметил, что конкурс на эту процедуру составляет 6 человек на место, а в Москве — 9.

По его мнению, предварительное голосование помогает вовлечь население в избирательный процесс, поскольку благодаря этой процедуре избиратель может повлиять на то, кто будет в бюллетене.

Популярности процедуры, уточнил Асафов, способствуют удобные формы, которые принимает предварительное голосование, а именно — электронный формат.

Кроме того, первый зампред комиссии ОП РФ указал на то, что другие партии тоже стали использовать похожие процедуры.

«Было бы неплохо, чтобы такие дополнительные конкурсные процедуры проводили все субъекты выдвижения, все политические партии, поскольку это повышает качество кандидатов и прозрачность выборов», — заключил Асафов.

20 мая «Единая Россия» начала предварительное голосование для отбора кандидатов на сентябрьские региональные выборы. Процедура пройдет по всей стране в электронном формате и завершится 26 мая. Итоги голосования подведут до 29 мая.