Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге грузовик сбил четырехлетнего мальчика на самокате

В Петербурге четырехлетний ребенок попал под колеса грузовика

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Ребенок из Петербурга оказался под колесами грузовика. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Долгоозерной улице. По версии сотрудников МВД, водитель машины двигался по дублеру и хотел повернуть, но в какой-то момент наехал на ребенка. Мальчик ехал на самокате. При этом рядом с ним находилась мать, но среагировать на ситуацию не успела.

В результате приехавшие на место медики спасти пострадавшего не смогли.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Ставропольском крае поезд наехал на пятилетнего ребенка. Состав следовал из Кисловодска в Ростов, и, проезжая мимо одного из населенных пунктов региона, сбил мальчика. При этом машинист пытался затормозить, но сделать это не получилось, и ребенок попал под колеса.

Спасти пострадавшего не удалось. О том, были ли рядом его родители, информация отсутствует.

Ранее в Москве школьник попал в больницу после столкновения с мужчиной на электросамокате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами