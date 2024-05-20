В Петербурге грузовик сбил четырехлетнего мальчика на самокате

Ребенок из Петербурга оказался под колесами грузовика. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Долгоозерной улице. По версии сотрудников МВД, водитель машины двигался по дублеру и хотел повернуть, но в какой-то момент наехал на ребенка. Мальчик ехал на самокате. При этом рядом с ним находилась мать, но среагировать на ситуацию не успела.

В результате приехавшие на место медики спасти пострадавшего не смогли.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Ставропольском крае поезд наехал на пятилетнего ребенка. Состав следовал из Кисловодска в Ростов, и, проезжая мимо одного из населенных пунктов региона, сбил мальчика. При этом машинист пытался затормозить, но сделать это не получилось, и ребенок попал под колеса.

Спасти пострадавшего не удалось. О том, были ли рядом его родители, информация отсутствует.

Ранее в Москве школьник попал в больницу после столкновения с мужчиной на электросамокате.