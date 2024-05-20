В ОЭСР зафиксировали низкий уровень внедрения ИИ на предприятиях

Уровень внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) на предприятиях стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) остается крайне низким. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет организации.

В среднем по ОЭСР в 2023 году ИИ использовали только 8% компаний с числом сотрудников от 10 человек, за исключением финансовой сферы. Наименьший показатель зафиксирован в Румынии — 2%, наибольший в Южной Корее — 28%.

Распространение ИИ сильно варьируется в зависимости от отрасли и размера компании. Больше всего технологию применяют в секторе ИКТ (28%), финансах и страховании (18%), профессиональных и технических услугах (15%). Минимум в строительстве и гостиничном бизнесе — по 4%.

Уровень проникновения ИИ среди крупных предприятий с 250+ работниками заметно выше среднего по ОЭСР. В целом же внедрение технологий на основе данных, включая анализ больших массивов информации (big data), идет медленными темпами.

Так, анализ больших данных используют лишь 14% компаний ОЭСР. При этом облачные вычисления и интернет вещей распространены гораздо шире — 49% и 27% соответственно. Вероятность внедрения ИИ и big data крупными фирмами в 6 и 5 раз выше, чем для малых компаний.

В России, согласно данным правительства, ситуация выглядит более благополучной. В 2023 году ИИ применяла уже каждая третья компания (32%), лидируют финансовый и ИКТ секторы.

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