Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ОЭСР зафиксировали низкий уровень внедрения ИИ на предприятиях

ОЭСР: в 2023 году ИИ использовали только 8% фирм в странах организации

close
100%
Depositphotos

Уровень внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) на предприятиях стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) остается крайне низким. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет организации.

В среднем по ОЭСР в 2023 году ИИ использовали только 8% компаний с числом сотрудников от 10 человек, за исключением финансовой сферы. Наименьший показатель зафиксирован в Румынии — 2%, наибольший в Южной Корее — 28%.

Распространение ИИ сильно варьируется в зависимости от отрасли и размера компании. Больше всего технологию применяют в секторе ИКТ (28%), финансах и страховании (18%), профессиональных и технических услугах (15%). Минимум в строительстве и гостиничном бизнесе — по 4%.

Уровень проникновения ИИ среди крупных предприятий с 250+ работниками заметно выше среднего по ОЭСР. В целом же внедрение технологий на основе данных, включая анализ больших массивов информации (big data), идет медленными темпами.

Так, анализ больших данных используют лишь 14% компаний ОЭСР. При этом облачные вычисления и интернет вещей распространены гораздо шире — 49% и 27% соответственно. Вероятность внедрения ИИ и big data крупными фирмами в 6 и 5 раз выше, чем для малых компаний.

В России, согласно данным правительства, ситуация выглядит более благополучной. В 2023 году ИИ применяла уже каждая третья компания (32%), лидируют финансовый и ИКТ секторы.

До этого стало известно, что OpenAI расформировала команду, созданную защищать мир от ИИ.

Ранее россияне начали задумываться о смене профессии из-за цифровизации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами